В Астане откроется китайский многофункциональный центр

В столице Казахстана начнёт работу многофункциональный китайский центр, предлагающий широкий спектр услуг: от демонстрации товаров и деловых переговоров до оформления сделок и консалтинговой поддержки.
Проект вдохновлён успешным опытом центра «Центральная Азия — Цзянсу» в Нанкине, где казахстанские компании активно представляют свою продукцию. Например, через платформу Douyin там уже продано товаров на сумму 600 тысяч юаней.
Министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев отметил, что новый центр объединит торговый павильон, культурный центр и офис Jiangsu SOHO Holdings Group Co. Ltd. В мае 2025 года в рамках проекта в Астане также пройдёт экспортно-импортная выставка провинции Цзянсу.
Проект получил всестороннюю поддержку от Казахстана, что станет важным этапом в укреплении торгово-экономических отношений с Китаем. За 11 месяцев 2024 года товарооборот с провинцией Цзянсу вырос вдвое, достигнув $2,66 млрд. Общий объём торговли с Китаем за этот период составил $27,1 млрд, из которых $13,5 млрд — экспорт.