В Астане откроется китайский многофункциональный центр

Проект получил всестороннюю поддержку от Казахстана, что станет важным этапом в укреплении торгово-экономических отношений с Китаем. За 11 месяцев 2024 года товарооборот с провинцией Цзянсу вырос вдвое, достигнув $2,66 млрд. Общий объём торговли с Китаем за этот период составил $27,1 млрд, из которых $13,5 млрд — экспорт.