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В Казани утверждён проект второй линии метро от «Фучика» до «Сахарова»

Строительство первого участка осенью было выполнено на 29%.

Источник: Аргументы и факты

Проектные документы первого отрезка второй линии казанского метро от станции «Фучика» и до станции «Сахарова», получили одобрение государственной экспертизы. Об этом стало известно из сообщения на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

В ноябре компания Главстрой РТ провела тендер на сооружение первой части новой линии казанского метрополитена между станциями «Фучика» и «Сахарова». На эти работы дополнительно выделят более 985 миллионов рублей. Строителям предстоит выполнить строительные, монтажные и различные другие работы, включая установку и наладку оборудования, к декабрю 2025 года.

Осенью стало известно, что выполнение работ по строительству первого сегмента второй линии достигло 29%. Отрезок протяженностью 5,4 км охватывает четыре станции: «100-летие ТАССР» (на улице Фучика), «Академическая» (на пересечении улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (где сходятся улицы Фучика и Ломжинская) и «Тулпар» (на перекрестке проспекта Победы и улицы Сахарова). Все четыре станции, согласно плану, должны открыться в 2027 году.

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