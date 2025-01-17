В Казани утверждён проект второй линии метро от «Фучика» до «Сахарова»

Осенью стало известно, что выполнение работ по строительству первого сегмента второй линии достигло 29%. Отрезок протяженностью 5,4 км охватывает четыре станции: «100-летие ТАССР» (на улице Фучика), «Академическая» (на пересечении улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (где сходятся улицы Фучика и Ломжинская) и «Тулпар» (на перекрестке проспекта Победы и улицы Сахарова). Все четыре станции, согласно плану, должны открыться в 2027 году.