В Таганроге проверили работу общественного транспорта

«По результатам проверки составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками. К транспортным организациям, не исполняющим условия контрактов, применяются штрафные санкции. Претензионная работа ведется на системной основе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 16 ноября 2024 года по 16 января 2025 года осуществлено 32 проверки.
Кроме того, 16 января проведена проверка автобусов на соответствие классу транспортных средств, указанному в муниципальных контрактах. Было выявлено несоответствие класса автобусов по маршруту № 56, а также нарушение в расписании движения.
«По результатам проверки составлено два акта для проведения претензионной работы с перевозчиком», — рассказали в администрации.
Ранее сообщалось, что в Ростове с 18 января запретят остановку по ул. Терской.