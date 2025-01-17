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В Таганроге проверили работу общественного транспорта

Ростовская область, 17 января 2025. DON24.RU. В Таганроге провели проверку выполнения необходимого объема транспортной работы на маршрутах № 11 и № 31 и выявили нарушения в расписании движения. Об этом проинформировали в администрации муниципалитета.

Источник: Don24.ru

«По результатам проверки составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками. К транспортным организациям, не исполняющим условия контрактов, применяются штрафные санкции. Претензионная работа ведется на системной основе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 16 ноября 2024 года по 16 января 2025 года осуществлено 32 проверки.

Кроме того, 16 января проведена проверка автобусов на соответствие классу транспортных средств, указанному в муниципальных контрактах. Было выявлено несоответствие класса автобусов по маршруту № 56, а также нарушение в расписании движения.

«По результатам проверки составлено два акта для проведения претензионной работы с перевозчиком», — рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в Ростове с 18 января запретят остановку по ул. Терской.