Каждый четвертый казахстанец получит господдержку в 2025 году

К слову, стипендии студентов вузов и ТиПО почти выровнялись. В текущем году их средний размер для студентов составляет 52 тыс тенге (по педагогическим и медицинским направлениям — 84 тыс тенге), магистрантов — 117 тыс тенге и для докторантов — 262 тыс тенге. Для этих целей из госбюджета выделяется на 2025 год порядка 150 млрд тенге для студентов вузов и 85 млрд тенге для студентов колледжей. Для обеспечения всех студентов общежитиями с использованием механизма построены 40 общежитий на более 11 тыс мест.