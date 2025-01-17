Ростов лишили полномочий по разрешениям на строительство

Изменения, в частности, коснулись Ростова-на-Дону и города-спутника Батайска, а также Аксайского и Мясниковского районов.
Что изменит нововведение и решит ли оно проблемы территорий, узнал Rostov.aif.ru.
Слушания не влияют.
Ростовчане нередко жалуются на точечную застройку. Претензии есть и к появлению «человейников» в старых районах города, и к строительству вдоль речного фасада. Но, с другой стороны, люди покупают квартиры и в этих домах. «У нас на Мечникова раньше было очень уютно, а сейчас здесь появилось много высоток. В итоге — пробки, мало мест для парковки, да и в автобусы не всегда удаётся влезть: приходится идти пешком до Комсомольской площади», — делится впечатлениями местная жительница Наталья.
Но проблемы касаются и новых крупных микрорайонов. Например, жители «Суворовского» и «Левенцовского» постоянно жалуются на нехватку мест в школах. А горожане из «Суворовского» ещё и простаивают в перманентных пробках. Проблемы, вроде бы, решаются: школы и новые дороги строятся — но не так быстро, как хотят ростовчане.
Казалось бы, начиная с 2020 года, все проекты застройки в Ростове проходят «фильтр» публичных слушаний — такое решение депутаты приняли пять лет назад. Но на практике это мало на что повлияло. Если открыть документы о результатах проведения таких обсуждений, то можно увидеть, как регулярно жители просят не строить на конкретных территориях новые многоэтажки. Часто ответ муниципальной комиссии на такие просьбы одинаковый: «Нецелесообразно». Однако проект рекомендуется для подписания главой администрации или принятия депутатами.
К единому центру.
Ещё 1 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение приостановить в Ростове выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.
«К тому же город должен будет провести инвентаризацию всех ранее выданных разрешений. Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами, нельзя. Двух мнений здесь быть не может», — подчеркнул глава региона.
Но позже оказалось, что это было только первым шагом. Второй шаг сделали в конце 2024 года — депутаты ЗС согласовали передачу полномочий по планировке, градостроительному зонированию, выдаче разрешений на строительство региональным властям. То есть областному минстрою. Помимо Ростова, в списке тех, у кого забрали полномочия, оказались Батайск, Аксайский и Мясниковский район. Но эти территории — части того, что называют агломерацией «Большой Ростов». Вся застройка в её границах будет управляться из одного центра.
Глава министерства строительства Дона Юрий Сильвестров считает, что ограничение городской власти в вопросах градостроительства позволит упорядочить застройку. «На выходе федеральный нормативный акт, который предписывает создание мастер-планов по большим агломерациям. Для нас это, конечно, вызов, но и шанс… Ростов сейчас — совершенно новая точка на карте. Уникальный регион с точки зрения расположения и развития. И, конечно, это такой мега-проект, которым нужно управлять на достаточно высоком уровне», — уверен министр.
Изменится или нет подход властей, сейчас зависит от конкретных чиновников, считает член комиссии по сохранению исторического архитектурного облика Ростова Александр Ломтев. «И на уровне города можно грамотно регулировать, учитывая интересы жителей и прогнозируя последствия каждого градостроительного решения. Надеюсь, перераспределение полномочий положительно повлияет на развитие мегаполиса», — говорит эксперт.
Мнение.
Архитектор, директор ООО «Научно-проектная организация “Южный градостроительный центр” Сергей Трухачёв:
— Передача таких полномочий — давнишний тренд. Он уже реализован в некоторых других регионах России. Цель такого шага понятна — координация градостроительной политики в ядре ростовской агломерации. Но это только первый этап. Думаю, что позже территория, на которую распространяется передача полномочий, расширится. Возможно, до Новочеркасска и Азова.
Координировать развитие агломерации надо не только на уровне разрешения на строительство и градостроительной документации. Такое решение может привести к некоторой рассогласованности, потому что вопросы развития транспорта и инженерной инфраструктуры остаются на уровне муниципалитета. Координировать эти вопросы сложно даже в рамках одной администрации, а здесь планировать территорию будет область, а заниматься дорогами и транспортом — муниципалитет. Считаю, что транспорт и ЖКХ, в пределах центра агломерации, тоже нужно отдавать в область.
Факт.
К декабрю 2024 года в Ростовской области были распроданы только 26% квартир в новостройках. Такие данные указаны в Единой информационной системе жилищного строительства. 46% квартир пока не нашли покупателя, а более 1,1 млн квадратных метров жилья и вовсе не были ещё выставлены на продажу. Для сравнения, в 2025 году девелоперы планируют возвести в регионе 1,1 млн квадратных метров недвижимости.