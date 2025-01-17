Ростов лишили полномочий по разрешениям на строительство

Ростовчане нередко жалуются на точечную застройку. Претензии есть и к появлению «человейников» в старых районах города, и к строительству вдоль речного фасада. Но, с другой стороны, люди покупают квартиры и в этих домах. «У нас на Мечникова раньше было очень уютно, а сейчас здесь появилось много высоток. В итоге — пробки, мало мест для парковки, да и в автобусы не всегда удаётся влезть: приходится идти пешком до Комсомольской площади», — делится впечатлениями местная жительница Наталья.