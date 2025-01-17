В Волгоградской области был обнаружен подозрительный творог

Установлено, что на площадке предпринимателя в Волгоградской области был оформлен производственный сертификат на 200 кг творога без указания сырья, из которого он изготовлен, и без ветеринарно-санитарной экспертизы.
Таким образом, предприниматель нарушил прослеживаемость продукции, что грозит выпуском в оборот некачественного товара.
В адрес производителя было направлено предупреждение о недопустимости подобных нарушений, ему также было предложено обеспечить соблюдение нормативных правовых актов.
Производственный сертификат на творог был аннулирован.