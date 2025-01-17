ФК «Ростов» построит новую тренировочную базу на левом берегу Дона

Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации города.
Согласно документам, разрешение на начало строительства будет действовать до конца 2027 года. На территории будущей базы предполагается разместить два трибунных сектора на 1500 и 500 мест, здание для женской команды, а также корпуса для основного и молодежного составов.
В проект также включены административно-бытовые помещения и девять футбольных полей, предназначенных для тренировок. Предполагаемые затраты на проект составят 1,7 миллиарда рублей, а завершение строительства запланировано на 2026 год.
Напомним, в настоящее время игроки клуба находятся на зимних сборах в Объединенных Арабских Эмиратах. Команда начала тренировочный лагерь 12 января и планирует находиться там до 23 февраля.