В Ростовской области снова подорожал бензин АИ-98

На 13 января текущего года средняя цена на бензин в ЮФО составила 63,43 рубля, дизельное топливо стоило 67,34 рубля. В целом же по России бензин дешевле — 60,89 рубля за литр, а дизельное топливо дороже — 70,15 рубля.