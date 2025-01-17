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В Ростовской области снова подорожал бензин АИ-98

В донском регионе в январе 2025 года стоимость литра бензина АИ-98 превысила 80 рублей. Об этом сообщает Росстат.

Источник: Reuters

Так, на 13 января литр бензина марки АИ-98 стоит 80,91 рубля. Еще месяц назад за литр просили 78,74 рубля.

Кроме того на 40 копеек подорожал бензин АИ-92 и теперь стоит 55,97 рубля, АИ-35 подрос в цене на 31 копейку до 62,11 рубля.

Также подорожало и дизельное топливо, в среднем литр стоит 65,96 рубля.

На 13 января текущего года средняя цена на бензин в ЮФО составила 63,43 рубля, дизельное топливо стоило 67,34 рубля. В целом же по России бензин дешевле — 60,89 рубля за литр, а дизельное топливо дороже — 70,15 рубля.

топливо