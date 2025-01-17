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ЖБИ и Вторчермет свяжет трамвай «Львенок»

Вагон будет курсировать на маршруте № 15.

Источник: Комсомольская правда

Новый трамвай «Львенок», доставленный в Екатеринбург, будет курсировать на маршруте № 15 40 лет ВЛКСМ — Вторчермет через проспект Ленина. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сейчас вагон проходит техническую обкатку, выход на рейс запланирован на конец января 2025 года. Трамвай «Львенок» доставили в Екатеринбург в декабре, его стоимость — 83,8 миллиона рублей.

Отметим, что в этом году для Екатеринбурга закупят 15 новых трамваев. Всего за два года городская администрация планирует обновить 570 единиц общественного транспорта: 100 трамваев, 295 автобусов и 75 троллейбусов.