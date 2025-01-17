Где в Казахстане больше всего безработных — анализ рынка труда

К самостоятельно занятому населению относятся как продуктивно занятые, так и непродуктивно занятые работники. Непродуктивно занятые работники отличаются тем, что большая часть из них официально не зарегистрирована, не имеют оплачиваемых отпусков и социального пакета, получают доходы ниже прожиточного минимума или вовсе не имеют доходов. В связи с этим они уязвимы к различным шокам в стране и могут отражать уровень недоиспользования рабочей силы.