Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество

Как сообщается, данный визит является продолжением работы по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и увеличению объемов экспорта узбекских производителей в зарубежные страны.
«ООО “Lumiflex” создано в Ташкенте в 2020 году. Основное направление деятельности — производство оберточных и упаковочных материалов для различной продукции. Это предприятие с оборудованием, импортированным из Испании, является единственным в Центральной Азии по своему направлению».
В рамках визита при поддержке представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Кыргызстане Бобурмирзо Абдусамадова в городе Кызыл-Кия Баткенского района были организованы переговоры с представителями ряда местных компаний, на которых обсуждались перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества.
По итогам встреч достигнуты договоренности о подписании экспортных контрактов с этими предприятиями на общую сумму почти 1 миллион долларов.
В ближайшее время руководители и представители кыргызских предприятий посетят Ташкент, где состоится церемония подписания контрактов.