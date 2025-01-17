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Бизнесмены Узбекистана и Кыргызстана расширяют межрегиональное сотрудничество

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана организовало визит представителей узбекского предприятия ООО «Lumiflex» в регионы Кыргызстана, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Пресс-служба кабинета министров КР

Как сообщается, данный визит является продолжением работы по дальнейшей активизации торгово-экономических связей и увеличению объемов экспорта узбекских производителей в зарубежные страны.

«ООО “Lumiflex” создано в Ташкенте в 2020 году. Основное направление деятельности — производство оберточных и упаковочных материалов для различной продукции. Это предприятие с оборудованием, импортированным из Испании, является единственным в Центральной Азии по своему направлению».

говорится в сообщении.

В рамках визита при поддержке представителя Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана в Кыргызстане Бобурмирзо Абдусамадова в городе Кызыл-Кия Баткенского района были организованы переговоры с представителями ряда местных компаний, на которых обсуждались перспективы налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встреч достигнуты договоренности о подписании экспортных контрактов с этими предприятиями на общую сумму почти 1 миллион долларов.

В ближайшее время руководители и представители кыргызских предприятий посетят Ташкент, где состоится церемония подписания контрактов.

экономика