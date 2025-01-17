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Глава СКР поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Серове

Председатель СКР поручил возбудить дело из-за нерасселенного дома в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного дома в Серове. Жители здания пожаловались на его состояние. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Дом был построен в 1930 году. Его жители жалуются на разрушающийся фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия. Помимо этого, здание регулярно подтапливается.

— Несмотря на признание строения аварийным в 2018 году, благоустроенное жилье гражданам до настоящего времени не предоставлено. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, — отметили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным предоставить доклад о ходе расследования. Ранее глава СК уже интересовался данным домом.

СК