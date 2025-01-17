Беларусь поднимет тарифы на 11% на транзит нефти с 1 февраля 2025 года

В постановлении также сказано, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту «Унеча» («Высокое») — Полоцк с 1 февраля 2025 года будет 11,63 белорусского рубля за одну тонну без НДС. Кроме того, тариф по маршруту «Унеча» («Высокое») — «Мозырь» — Мозырский НПЗ составит 5,83 белорусского рубля за одну тонну без НДС.