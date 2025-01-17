Беларусь поднимет тарифы на 11% на транзит нефти с 1 февраля 2025 года. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 1 от 15 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В сообщении сказано, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (речь идет про маршрут «Унеча» («Высокое») — «Адамова Застава») составит 698,48 российского рубля за одну тонну без НДС. Что касается стоимости транзита нефти по маршрутам «Унеча» («Высокое») — «Броды» и «Унеча» («Высокое») — граница Беларуси и Украины, то он составит равен 239,52 российского рубля за одну тонну без учета НДС.
В постановлении также сказано, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту «Унеча» («Высокое») — Полоцк с 1 февраля 2025 года будет 11,63 белорусского рубля за одну тонну без НДС. Кроме того, тариф по маршруту «Унеча» («Высокое») — «Мозырь» — Мозырский НПЗ составит 5,83 белорусского рубля за одну тонну без НДС.
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