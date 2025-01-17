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Молдова закупит аккумуляторную систему хранения энергии

КИШИНЕВ, 17 янв — Sputnik. Молдова намерена закупить современную аккумуляторную систему хранения энергии (BESS) мощностью 75 МВт, а также двигатели внутреннего сгорания (ДВС) мощностью 22 МВт, сообщили в Министерстве энергетики.

Источник: AP Photo

Стоимость проекта составляет 85 миллионов долларов, деньги предоставлены правительством США через USAID. Как уточнили в министерстве, согласование финансирования прошло в ходе визита в Кишинев госсекретаря США Энтони Блинкена в в мае 2024 года. Проект является частью общей помощи в размере более 300 миллионов долларов, выделенной Соединенными Штатами на укрепление энергетической безопасности Молдовы.

Тендер на закупку системы хранения был запущен USAID в рамках Проекта энергетической безопасности Молдовы, в котором участвует Министерство энергетики. Цель первого этапа тендера — закупка и установка компонента аккумуляторной батареи мощностью 30 МВт. Как отметили в Минэнерго, подписание контракта запланировано на ближайшие недели, а завершение работ запланировано на конец сентября 2026 года.

Аккумуляторы позволят повысить надежность молдавских электросетей, упростить торговлю электроэнергией с Румынией, Украиной и европейским рынком. Кроме того, система хранения энергии будет способствовать оптимизации управления энергопотреблением.

Системы хранения будут установлены на ТЭЦ Nord в Бельцах.

экономика
энергетика