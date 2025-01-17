Молдова закупит аккумуляторную систему хранения энергии

Стоимость проекта составляет 85 миллионов долларов, деньги предоставлены правительством США через USAID. Как уточнили в министерстве, согласование финансирования прошло в ходе визита в Кишинев госсекретаря США Энтони Блинкена в в мае 2024 года. Проект является частью общей помощи в размере более 300 миллионов долларов, выделенной Соединенными Штатами на укрепление энергетической безопасности Молдовы.