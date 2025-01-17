Нацбанк принял решение по базовой ставке

В декабре 2024 года Национальный банк повысил базовую ставку сразу на 1% после сдерживания ее на уровне 14,25% с июля. Тогда в организации пояснили, что повышение ставки сразу на 1% было принято «с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции». Между тем, эксперты, опрошенные Zakon.kz, склонны полагать, что базовая ставка могла бы быть снижена, поскольку в 2024 году Казахстан добился обуздания инфляции и мог бы двигаться в этом направлении и дальше.