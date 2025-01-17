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За 2024 год в Красноярском крае отремонтировали девять мостов

В этом сезоне работу продолжат по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Соцсети

За 2024 год в Красноярском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали девять мостов. Как рассказали в КрУДор, общая протяженность восстановленных объектов составила 372 погонных метра.

В прошлом году капитально отремонтировали три моста — через реку Жура на первом километре дороги Тюльково — Якушево, а также переправы через реки Тыя и Белая на трассе Енисейск — Пировское. Рабочие возвели новые железобетонные опоры, смонтировали пролетные строения, устроили водоотвод с фильтрующими колодцами и обновили дорожные знаки.

В этом сезоне работы продолжат по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что в Сосновоборске в результате квартирного пожара пострадали три человека.