За 2024 год в Красноярском крае отремонтировали девять мостов

За 2024 год в Красноярском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали девять мостов. Как рассказали в КрУДор, общая протяженность восстановленных объектов составила 372 погонных метра.
В прошлом году капитально отремонтировали три моста — через реку Жура на первом километре дороги Тюльково — Якушево, а также переправы через реки Тыя и Белая на трассе Енисейск — Пировское. Рабочие возвели новые железобетонные опоры, смонтировали пролетные строения, устроили водоотвод с фильтрующими колодцами и обновили дорожные знаки.
В этом сезоне работы продолжат по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Ранее мы писали, что в Сосновоборске в результате квартирного пожара пострадали три человека.