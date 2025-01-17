За 2024 год в Красноярском крае отремонтировали девять мостов

В прошлом году капитально отремонтировали три моста — через реку Жура на первом километре дороги Тюльково — Якушево, а также переправы через реки Тыя и Белая на трассе Енисейск — Пировское. Рабочие возвели новые железобетонные опоры, смонтировали пролетные строения, устроили водоотвод с фильтрующими колодцами и обновили дорожные знаки.