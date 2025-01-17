В Москве создадут производство дорожных знаков

В 2017—2024 годах Москва заключила 28 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтового оборудования и другой важной для города продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит более 621 миллиарда рублей. Суммарно будет создано свыше восьми тысяч новых рабочих мест.