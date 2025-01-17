В Москве создадут производство дорожных знаков

Принято решение о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательство в течение двух лет создать на территории Москвы новое или модернизировать существующее производство дорожных знаков. Инвестиции в реализацию проекта составят более одного миллиарда рублей.
Правительство Москвы, в свою очередь, обеспечит закупку около 1,5 миллиона дорожных знаков и их компонентов (световозвращающая и ламинационная пленки, крепеж и другие изделия) в течение 10 лет.
Локализация производства гарантирует высокое качество и долговечность дорожных знаков и тем самым будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Кроме того, новые знаки станут важным элементом единого облика улично-дорожной сети столицы.
В 2017—2024 годах Москва заключила 28 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтового оборудования и другой важной для города продукции. Совокупный объем закупки по этим контрактам составит более 621 миллиарда рублей. Суммарно будет создано свыше восьми тысяч новых рабочих мест.
По восьми офсетным контрактам инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки продукции. Город получает лекарственные препараты для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. В социальные учреждения Москвы поступают медицинские изделия, в молочно-раздаточные пункты — детское питание.
Три из числа заключенных офсетных контрактов носят межсубъектный характер. Партнерами Москвы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области. В рамках этих договоров город будет получать щебень и стабилизирующую добавку для строительства дорог, а также посадочные комплекты тюльпанов.