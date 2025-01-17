При капремонте путепровода на Батарейной будет расширена пешеходная зона

«Смена подрядчика дала результат. Подход, который демонстрирует муниципальное предприятие “Служба эксплуатации мостов”, правильный. Здесь есть понимание в выполнении поставленных задач, жесткая персональная ответственность. В рамках существующего проекта решили те задачи, которые прежней подрядной организации казались невыполнимыми. Так, был произведен вынос сетей. Продолжим следить за условиями выполнения контракта. Уже летом этого года необходимо сдать объект. Он нужен жителям этого района», — подчеркнул Руслан Болотов.