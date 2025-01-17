При капремонте путепровода на Батарейной будет расширена пешеходная зона

Он подчеркнул, что на новом сооружении будут обустроены широкие тротуары по обеим сторонам. Это повысит пешеходную доступность объекта и сделает его удобным для маломобильных граждан.
«Все плановые задания 2024 года выполнили в полном объеме. Работаем в соответствии с графиком. На месте задействовано 26 рабочих, грузоподъемная техника. В ближайшее время смонтируем кран, который требуется для реализации следующего этапа», — прокомментировал руководитель подрядной организации Андрей Пономарев.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на площадке заканчивают подготовку к установке последней из семи опор. Уже приобретены и доставлены все необходимые для дальнейших этапов материалы, в том числе 42 конструктивных элемента для пролетных строений. К их монтажу планируют приступить в начале февраля.
«Смена подрядчика дала результат. Подход, который демонстрирует муниципальное предприятие “Служба эксплуатации мостов”, правильный. Здесь есть понимание в выполнении поставленных задач, жесткая персональная ответственность. В рамках существующего проекта решили те задачи, которые прежней подрядной организации казались невыполнимыми. Так, был произведен вынос сетей. Продолжим следить за условиями выполнения контракта. Уже летом этого года необходимо сдать объект. Он нужен жителям этого района», — подчеркнул Руслан Болотов.
Напомним, контракт на ремонт был заключен в декабре 2021-го. Из-за несвоевременного и неполного выполнения обязательств подрядчиком мэрия прекратила его действие. Договор с МУП «СЭМ» был заключен в конце 2023 года, весной 2024-го работы были возобновлены. Капитальный ремонт путепровода на Батарейной выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные качественные дороги»).