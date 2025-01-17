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Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и генеральный директор Международного центра био-засоленного земледелия (ICBA) доктор Тарифа Аль Зааби подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.

Источник: Министерство Экологии

Церемония подписания состоялась в рамках Недели устойчивого развития, проходящей в Дубае, ОАЭ.

Как сообщается, подписанный документ предусматривает обмен опытом, информацией, передовой практикой и современными технологиями в области экологии, охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

«Соглашение подразумевает совместную разработку и реализацию проектов, направленных на устойчивое сельское хозяйство, рациональное использование природных ресурсов и использование климатически устойчивых практик в Узбекистане».

уточнили в министерстве.

Также в рамках сотрудничества будут организованы мероприятия по развитию потенциала и передаче знаний, включая специализированное обучение по устойчивому сельскому хозяйству, охране окружающей среды и климатически устойчивым практикам.

Меморандум также направлен на поддержку и содействие научным исследованиям, партнерским соглашениям и совместным сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (AR4D) между ICBA и исследовательскими организациями при министерстве.

«Соглашение позволит осуществлять программы по расширению прав и возможностей женщин, работающих в сельском хозяйстве и окружающей среде, посредством развития лидерских качеств, обучения исследовательским навыкам и вовлечения в процессы принятия решений, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым сельским хозяйством».

добавили в ведомстве.

Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.

В рамках проведенных переговоров стороны также договорились ускорить меры по открытию Представительства ICBA в Узбекистане.

экология