Минэкологии Узбекистана и ICBA приняли Меморандум о сотрудничестве в Дубае — его задачи

Церемония подписания состоялась в рамках Недели устойчивого развития, проходящей в Дубае, ОАЭ.
Как сообщается, подписанный документ предусматривает обмен опытом, информацией, передовой практикой и современными технологиями в области экологии, охраны окружающей среды, устойчивого использования природных ресурсов, а также смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.
«Соглашение подразумевает совместную разработку и реализацию проектов, направленных на устойчивое сельское хозяйство, рациональное использование природных ресурсов и использование климатически устойчивых практик в Узбекистане».
Также в рамках сотрудничества будут организованы мероприятия по развитию потенциала и передаче знаний, включая специализированное обучение по устойчивому сельскому хозяйству, охране окружающей среды и климатически устойчивым практикам.
Меморандум также направлен на поддержку и содействие научным исследованиям, партнерским соглашениям и совместным сельскохозяйственным исследованиям в целях развития (AR4D) между ICBA и исследовательскими организациями при министерстве.
«Соглашение позволит осуществлять программы по расширению прав и возможностей женщин, работающих в сельском хозяйстве и окружающей среде, посредством развития лидерских качеств, обучения исследовательским навыкам и вовлечения в процессы принятия решений, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым сельским хозяйством».
Меморандум рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться на последующие три года.
В рамках проведенных переговоров стороны также договорились ускорить меры по открытию Представительства ICBA в Узбекистане.