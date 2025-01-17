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Стоимость килограмма сливочного масла в Омске превысила 1000 рублей

Буквально перед Новым годом за килограмм продукта просили почти на 50 рублей меньше.

Стоимость килограмма сливочного масла в Омской области выросла и составила 1036 рублей на 13 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Омскстата.

В конце декабря 2024 года за килограмм сливочного масла в среднем просили 983 рубля. А в начале месяца — 964 рубля.

В других регионах России также наблюдается рост цен на сливочное масло. Например, в соседней Новосибирской области килограмм продукта обойдется в 1297 рублей. Одни из самых высоких цен на масло в Сахалинской области. Там за него в среднем просят 1643 рубля.

Ранее мы сообщали, что в Омске значительно подорожала продуктовая корзина. Рост за минувший год составил почти 14%.