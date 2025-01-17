Заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Лубенец осмотрел долгострой по улице Салтыкова-Щедрина

Совместно с представителями правительства края и администрации города Сергей Лубенец проверил ход строительства трехсекционного многоквартирного жилого дома по улице Салтыкова-Щедрина. Возведение объекта началось в 2014 году, однако в 2018 было приостановлено. Прежний застройщик ООО «Диалог» в августе 2020 года признан банкротом.