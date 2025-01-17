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Заместитель прокурора Хабаровского края Сергей Лубенец осмотрел долгострой по улице Салтыкова-Щедрина

Совместно с представителями правительства края и администрации города Сергей Лубенец проверил ход строительства трехсекционного многоквартирного жилого дома по улице Салтыкова-Щедрина. Возведение объекта началось в 2014 году, однако в 2018 было приостановлено. Прежний застройщик ООО «Диалог» в августе 2020 года признан банкротом.

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Сейчас строительство ведется силами ООО «СЗ “СК “Система””, которое было привлечено в рамках соглашения между органами исполнительной власти и ППК “Фонд развития территорий”.

«В ходе осмотра строительной площадки установлена высокая строительная готовность объекта. Подрядчиком на объекте задействовано 133 рабочих, которыми выполняется монтаж навесного вентилируемого фасада, устройство ливневой канализации, стяжка пола, укладка плитки, кладка перегородок, оштукатуривание и окраска стен, прокладка трубопроводов и воздуховодов, монтаж лифтов и пожарной сигнализации», — сообщили в Телеграм-канале профильного ведомства.

Завершить строительно-монтажные работы на объекте подрядчик обещает до начала июня 2025 года.

В ходе рабочей поездки первый заместитель прокурора края также оценил темпы выполнения работ по завершению строительства детского сада на улице Шатова, палатного корпуса противотуберкулезного диспансера, а также реконструкции городской набережной.

Прокуратура
строительство