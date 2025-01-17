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В Сочи построят водовод за 1,5 миллиарда рублей

Новый водовод диаметром 800 мм построят в Сочи.

В Сочи построят водовод за 1,5 миллиарда рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Сооружение диаметром 800 мм будут возводить в рамках государственной программы. Водовод проложат от резервуара питьевой воды «Чайфабрика» до границ Адлерского района.

Андрей Прошунин утонил, что объект будет задействован в транспортировке ресурса с главного водозабора на реке Мзымта для потребителей Хостинского и Центрального районов.

Кроме того, в Сочи параллельно отремонтируют старый водовод, который построили 60 лет назад. Глава города уточнил, что в этом году на нем специалисты заменят первые шесть километров сооружения.

Напомним, в Новороссийске на решение проблемы с водоснабжением потратят 1 млрд рублей. Федеральные власти утвердили проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По плану в 2026—2027 годах в Новороссийске построят два объекта.

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