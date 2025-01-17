Под Новосибирском ограничат движение по мосту через реку Тара до 15 октября

С 16 января до 15 октября 2025 года в Новосибирской области ограничат движение по мосту через реку Тара. Это сделано в целях обеспечения безопасности во время ремонта дороги. Информацию сообщает пресс-служба ТУАД по региону.
Отмечается, что ремонт идёт на 157 км дороги «Чаны-Венгерово-Кыштовка». Приказ об ограничении подписал областной министр транспорта.
«Ограничения будут введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения и конструктивной надежности моста на время ремонта», — говорится в сообщении ТУАД НСО.