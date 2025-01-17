Несколько домов снесут для проекта КРТ на Большой Перекрестной в Нижнем Новгороде

Согласно информации, развитие получит территория в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная. Там запланировано строительство многоквартирных домов этажностью до 9 этажей, детсада и парковки, а также благоустройство территории с тротуарами и малыми архитектурными формами. Документ, в том числе, предполагает снос ряда домов на ул. Б. Перекрестной — это дома № 31, 31а, 33, 35.