Новые штрафы за нарушение ПДД начали действовать в Волгограде

Ранее водителям предоставлялась возможность оплатить штраф с 50% скидкой в течение 20 дней после вынесения постановления. С 2025 года размер скидки сокращен до 25%, но срок для ее применения увеличен до 30 дней. Это изменение дает больше времени для оплаты, но уменьшает размер экономии.