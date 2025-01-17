Новые штрафы за нарушение ПДД начали действовать в Волгограде

С начала 2025 года в Волгоградской области, как и в России в целом, начали действовать обновленные правила, регулирующие административную ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Изменения, закрепленные в главе 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предполагают усиление контроля и введение новых штрафных санкций.
За превышение скорости до 40 км/ч водителям теперь придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500 рублей. Эта мера направлена на сокращение количества случаев превышения допустимой скорости.
При первом нарушении при отсутствии полиса ОСАГО размер штрафа остался без изменений — 800 рублей. Однако за повторное отсутствие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности придется заплатить значительно больше — от 3 000 до 5 000 рублей. Нововведение призвано усилить ответственность за соблюдение требований страхового законодательства.
Ранее водителям предоставлялась возможность оплатить штраф с 50% скидкой в течение 20 дней после вынесения постановления. С 2025 года размер скидки сокращен до 25%, но срок для ее применения увеличен до 30 дней. Это изменение дает больше времени для оплаты, но уменьшает размер экономии.