В Приморском крае опровергли слухи о дефиците куриного мяса

Специалисты Примстата опровергли информацию о том, что в регионе наблюдается дефицит куриного мяса. Цены также остаются стабильными.
Напомним, что средняя цена за килограмм курицы составляет 304 рубля. Тем временем килограмм свинины можно приобрести за 463 рубля. Эксперты добавляют, что поставки куриного мяса идут в штатном режиме, а уведомлений от поставщиков о повышении цен не поступало.
Также добавим, что слухи о дефиците могли появиться из-за информации о пожаре на птицефабрике, однако она не соответствует действительности. Напомним, что в поселке Заводском 11 января загорелась птицефабрика. Тогда погибло около 34 тысяч кур.