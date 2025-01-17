Омичей поселили в дома, построенные с помощью «цифровых двойников»

«Современный жилой микрорайон — это не просто дома, в квартирах которых живут люди. Сегодня это пространство, где формируется полноценная городская среда с необходимыми для комфортной жизни инфраструктурными объектами. В рамках масштабного инвестиционного проекта инвестор берет на себя обязательства по финансированию и строительству десяти объектов — 3 школ и 7 детских садов», — отметил глава региона.