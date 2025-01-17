Омичей поселили в дома, построенные с помощью «цифровых двойников»

В Омске завершили заселение первых домов жилого квартала «Зелёная Река». Собственникам переданы все 376 квартир в трёх корпусах первой очереди проекта. Общая жилая площадь заселённых домов составляет 17,6 тысяч квадратных метров.
«Зелёная Река» — это масштабный инвестиционный проект, в котором активно используются технологии информационного моделирования и цифровые двойники зданий. Такие технологии позволяют девелоперу контролировать качество и скорость строительства, обеспечивая своевременную сдачу объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-служба минстроя.
Первая очередь квартала состоит из 14 жилых домов общей площадью 242,6 тысяч квадратных метров и включает 2711 квартир. Следующие корпуса также возводятся с использованием цифровых технологий.
Цифровой двойник — электронная копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность производства и бизнеса. Концепция «цифрового двойника» является частью четвёртой промышленной революции и призвана помочь предприятиям быстрее обнаруживать физические проблемы, точнее предсказывать их результаты и производить более качественные продукты.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что проект предполагает не только строительство жилья, но и создание городской среды с инфраструктурой.
«Современный жилой микрорайон — это не просто дома, в квартирах которых живут люди. Сегодня это пространство, где формируется полноценная городская среда с необходимыми для комфортной жизни инфраструктурными объектами. В рамках масштабного инвестиционного проекта инвестор берет на себя обязательства по финансированию и строительству десяти объектов — 3 школ и 7 детских садов», — отметил глава региона.
Напомним, жилой комплекс рассчитан на 35 тысяч жителей и включает семь очередей строительства. Часть квартир застройщик безвозмездно передаёт региону для распределения между сиротами, переселенцами из аварийного жилья и обманутыми дольщиками.