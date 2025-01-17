Омский аэропорт анонсировал новые субсидированные рейсы в Абакан и Тобольск

Вылеты из Омска запланированы по четвергам и субботам. Каждый четверг самолеты будут покидать Омск в 12:35 и приземляться в Абакане в 15:45. В субботу вылеты из Омска будут осуществляться в 23:00 с прибытием в 02:00 следующего дня. Полет займет около двух часов, и пассажиры будут путешествовать на самолете CRJ-200. Стоимость билета в одну сторону составляет 6 696 рублей, что включает багаж до 10 кг.