Омский аэропорт анонсировал новые субсидированные рейсы в Абакан и Тобольск

С 23 января жители города смогут воспользоваться рейсами по маршруту Омск — Абакан — Омск, которые будут выполняться по четным дням недели.
Вылеты из Омска запланированы по четвергам и субботам. Каждый четверг самолеты будут покидать Омск в 12:35 и приземляться в Абакане в 15:45. В субботу вылеты из Омска будут осуществляться в 23:00 с прибытием в 02:00 следующего дня. Полет займет около двух часов, и пассажиры будут путешествовать на самолете CRJ-200. Стоимость билета в одну сторону составляет 6 696 рублей, что включает багаж до 10 кг.
Также открыто еще одно направление — Омск — Тобольск. Рейсы в этот древний сибирский город выполняются по четвергам и воскресеньям. В четверг самолеты вылетают из Омска в 18:25 и прибывают в Тобольск в 18:25. А в воскресенье вылет запланирован на 09:40 с прибытие также в 09:40. Время в пути — 1 час, а стоимость билета составляет 3 315 рублей, включая багаж до 10 кг.
Ранее мы сообщали, что омский аэропорт сообщил о введении дополнительных рейсов по маршруту Омск — Казань. Теперь полеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.