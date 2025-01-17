Предприниматели массово закрывают бизнес в Новосибирской области

Чаще всего прекращающие деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к следующим сферам:
- оптовая и розничная торговля,
- девелопмент,
- логистика,
- операции с недвижимостью.
Это связано с тем, что в этих сферах местные предприниматели чаще всего запускают свой бизнес, отмечает РБК.
Сокращение количества компаний фиксируется по всей Сибири. Исключением стали республики Алтай, Тыва и Хакасия, но в них количество открытий превышает количество закрытий лишь на десятки единиц.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, что аналитики ожидают сокращения числа вакансий в Новосибирской области.