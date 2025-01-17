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Предприниматели массово закрывают бизнес в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 17 января, ФедералПресс. Новосибирская область стала лидером по сокращению количества юридических лиц в России. По итогам ушедшего года компаний здесь стало на 1,7 тысячи меньше, свидетельствует исследование FinExpertiza.

Источник: Freepik

Чаще всего прекращающие деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к следующим сферам:

  • оптовая и розничная торговля,
  • девелопмент,
  • логистика,
  • операции с недвижимостью.

Это связано с тем, что в этих сферах местные предприниматели чаще всего запускают свой бизнес, отмечает РБК.

Сокращение количества компаний фиксируется по всей Сибири. Исключением стали республики Алтай, Тыва и Хакасия, но в них количество открытий превышает количество закрытий лишь на десятки единиц.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что аналитики ожидают сокращения числа вакансий в Новосибирской области.

экономика