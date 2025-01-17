«Мы со своей продукцией абсолютно не нужны». Лукашенко сказал, что Запад не хочет сотрудничать с Беларусью в экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января, в пятницу, во время совещания по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, заявил, что Запад не хочет сотрудничать с Беларусью в экономике. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Запад не хочет с нами сотрудничать в области экономики. Мы им со своей продукцией абсолютно не нужны. Мы это прекрасно понимаем, — подчеркнул глава государства.
Президент заметил, что лишняя конкуренция в области автомобилестроения, а также других отраслей не входит в повестку дня западных стран, подстегиваемых США.
По словам Александра Лукашенко, ни для кого не является секретом то, что белорусская сторона на сегодняшний день больше всего торгует с восточным направлением, уточнив, что «хотя от Запада мы не уходим окончательно».
Глава государства акцентировал внимание на том, говоря про торговлю с Западом, что то, что их интересует и выгодно белорусской стороне — продаем, торгуем, однако это не те объемы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил ситуацию с пунктами пропуска Польши на границе с Беларусью: «Да хоть все пусть закроют».
Кроме того, президент Беларуси заявил, что Польша отказалась от переговоров по выдаче Почобута.
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