Два подразделения быстрого реагирования появятся в 2025-м под Волгоградом

На территории Волгоградской области в 2025 году приступят к работе два межрайонных подразделения быстрого реагирования. Решение о создании новых подразделений региональной противопожарной службы было озвучено на областном сборе, который проходил под руководством председателя профильного комитете обладминистрации Юрия Наурзалиева и руководителя регионального главка МЧС Ивана Павленко.
Перед ведомствами были поставлены задачи на 2025 год. В числе первоочередных — обеспечение безопасности людей на водоемах в зимний период. Уже в эти дни стартует также подготовка к паводку и пожароопасному сезону.
На приобретение пожарных и грузовых авто, мобильного пункта обогрева, вездеходной и другой спецтехники из бюджета региона направят больше 10 млн рублей.