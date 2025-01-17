Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два подразделения быстрого реагирования появятся в 2025-м под Волгоградом

На приобретение пожарных авто, мобильного пункта обогрева, вездеходной и другой спецтехники из бюджета региона направят больше 10 млн рублей.

На территории Волгоградской области в 2025 году приступят к работе два межрайонных подразделения быстрого реагирования. Решение о создании новых подразделений региональной противопожарной службы было озвучено на областном сборе, который проходил под руководством председателя профильного комитете обладминистрации Юрия Наурзалиева и руководителя регионального главка МЧС Ивана Павленко.

Перед ведомствами были поставлены задачи на 2025 год. В числе первоочередных — обеспечение безопасности людей на водоемах в зимний период. Уже в эти дни стартует также подготовка к паводку и пожароопасному сезону.

На приобретение пожарных и грузовых авто, мобильного пункта обогрева, вездеходной и другой спецтехники из бюджета региона направят больше 10 млн рублей.

МЧС