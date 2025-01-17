В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в декабре

По сравнению с декабрём 2023 года в Калининградской области больше всего подешевела гречневая крупа. Её стоимость уменьшилась на 13,66% за год. В топ также вошли жевательная резинка (-3,19%), зелёный чай (-1%) и мороженые кальмары (-0,49%).