В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в декабре

В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в регионе в декабре. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.
Лидером по росту цен по сравнению с ноябрём стала капуста. Её стоимость увеличилась на 51,54% и составила 63,27 рубля за килограмм. Также в регионе подорожали огурцы (+33,88%), куриные яйца (+18,66%), виноград (+16,63%) и яблоки (+10,35%).
Кроме того, в декабре в Калининградской области подешевели свёкла (-2,75%), какао (-2,10%), сухие супы в пакетах (-1,67%), сырокопчёная колбаса (-1,48%) и сухофрукты (-1,44%).
За год сильнее всего в регионе подорожало сливочное масло. Стоимость выросла на 48,98% и достигла 1 261,95 рубля за килограмм. На втором месте оказалась капуста белокочанная (+46,54%), на третьем — картофель (+33,81%), на четвёртом — огурцы (+30,85%), а на пятом — икра лососёвых рыб (+30,31%).
По сравнению с декабрём 2023 года в Калининградской области больше всего подешевела гречневая крупа. Её стоимость уменьшилась на 13,66% за год. В топ также вошли жевательная резинка (-3,19%), зелёный чай (-1%) и мороженые кальмары (-0,49%).
В ноябре годовая инфляция в Калининградской области замедлилась до 9,66%. Показатель снизился из-за расширения предложения ряда продуктов питания и охлаждения спроса на некоторые непродовольственные товары.