Больше 561 тысячи тонн рыбы поймали в Хабаровском крае в 2024 году

В основном в крае вылавливали минтая — на него приходится 41−43% от общего числа вылова биоресурсов в прошлом году. На втором месте — скумбрия, которой поймали 28−31%. На третьем месте — тихоокеанская сельдь (14−15%), а на четвертом — лососевые виды рыб (5,5−7,7%).