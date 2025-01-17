Больше 561 тысячи тонн рыбы поймали в Хабаровском крае в 2024 году

В Хабаровском крае подвели итоги мониторинга вылова рыбы и морепродуктов за 2024 год. В прошлом году общий объем вылова составил 561,5 тысячи тонн, что составляет 100,4% (плюс 2,3 тысячи тонн к уровню 2023 года). Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В основном в крае вылавливали минтая — на него приходится 41−43% от общего числа вылова биоресурсов в прошлом году. На втором месте — скумбрия, которой поймали 28−31%. На третьем месте — тихоокеанская сельдь (14−15%), а на четвертом — лососевые виды рыб (5,5−7,7%).
«В 2024 году увеличен объем вылова сардины, иваси и скумбрии, лососевых, крабов и креветок. При этом снижен вылов минтая, сельди тихоокеанской», — рассказали в министерстве экономического развития Хабаровского края.