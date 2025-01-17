Более 20 км сетей водоснабжения улучшат в крупном районе Кубани

До конца 2025 года в станице Анастасиевской Славянского района отремонтируют 22,8 км сетей водоснабжения. Специалисты заменят аварийные участки трубопровода. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Капитальный ремонт коммунальных сетей на Кубани проведут в рамках нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На это выделили свыше 45 млн рублей.
Врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник рассказал, что ремонт обеспечит нормативные показатели подачи водоснабжения для более чем 10 тысяч местных жителей.
В течение трех лет Краснодарский край направит около 8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в рамках национального проекта. Из них 4,1 млрд рублей поступят из федерального бюджета, а 3,8 — из регионального.
Напомним, что в 2025 году на государственные программы из бюджета Краснодарского края выделят более 570 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на развитие социальной сферы.