Угольную котельную в Сочи перевели на газ

В Сочи котельную в поселке Лоо перевели с угля на природный газ. Ранее для отопления кочегары забрасывали в печь уголь, теперь же система полностью перешла на голубое топливо.
«На котельной № 11/1Л завершено техническое перевооружение. Оно включало замену основного и вспомогательного оборудования», — рассказали энергетики.
В ходе модернизации здесь заменили котлы, установили новые теплообменники, сетевые и котловые насосы. Специалисты отмечают, что после перехода на газ работа котельной будет более энергоэффективной, экономичной и экологичной.
Котельная в сочинском Лоо была построена более 60 лет назад — в 1964 году.