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Угольную котельную в Сочи перевели на газ

В сочинском поселке Лоо котельную перевели с угля на природный газ.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи котельную в поселке Лоо перевели с угля на природный газ. Ранее для отопления кочегары забрасывали в печь уголь, теперь же система полностью перешла на голубое топливо.

«На котельной № 11/1Л завершено техническое перевооружение. Оно включало замену основного и вспомогательного оборудования», — рассказали энергетики.

В ходе модернизации здесь заменили котлы, установили новые теплообменники, сетевые и котловые насосы. Специалисты отмечают, что после перехода на газ работа котельной будет более энергоэффективной, экономичной и экологичной.

Котельная в сочинском Лоо была построена более 60 лет назад — в 1964 году.