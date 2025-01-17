В Челябинске водителям трамваев поднимут зарплату

«Уже через две недели произойдет очередная индексация зарплат водителей трамваев. Средний уровень месячного дохода на руки составит 87,1 тысячи рублей, — пояснили в ведомстве. — В зависимости от класса вождения, графиков работы, участия в бонусных программах водители смогут получать и намного больше. Следующая индексация зарплат намечена на 1 апреля».
В свою очередь Горэлектротранс Челябинска продолжает набор на курсы водителей. Их стипендию подняли до 45 тысяч рублей.
Своим сотрудникам предприятие готово выплачивать квартальные премии за безаварийное вождение (до 15 тысяч рублей), компенсацию за найм жилья в первый год работы (до пяти тысяч рублей в месяц, компенсацию по ипотеке в первые три года (2,5 тысячи рублей в месяц) и премию в пять тысяч рублей за каждого приведенного на курсы обучающегося.
С проблемой дефицита водительских кадров в Челябинске столкнулись еще в начале прошлого года. В рамках транспортной реформы в регионе приобрели 1260 единиц общественного транспорта (844 автобуса, 335 трамваев и 81 троллейбус). Однако управлять этой армией новых машин оказалось некому.
В итоге власти были вынуждены пойти на беспрецедентные меры — ввести для водителей подъемные в полмиллиона рублей и поднять зарплату до 100 тысяч рублей для водителей автобусов и до 70 — вагоновожатым.