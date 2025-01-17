В Челябинске водителям трамваев поднимут зарплату

Своим сотрудникам предприятие готово выплачивать квартальные премии за безаварийное вождение (до 15 тысяч рублей), компенсацию за найм жилья в первый год работы (до пяти тысяч рублей в месяц, компенсацию по ипотеке в первые три года (2,5 тысячи рублей в месяц) и премию в пять тысяч рублей за каждого приведенного на курсы обучающегося.