Мэр Шелест показал новую партию белорусской техники для омских дорог

Судя по кадрам со страницы Шелеста в соцсетях, в распоряжение Управления дорожного хозяйства и благоустройства города поступили машины белорусского производства. Среди них — самосвал «МаЗ», погрузчик «Амкодор» модели «352С», тракторы «Беларус» с различным навесным оборудованием, в том числе и шнекороторами для уборки снега. Показаны мобильные катки «Вектор», по всей видимости, власти намерены вплотную заняться тротуарами и дорогами частного сектора в 2025 году.