Мэр Шелест показал новую партию белорусской техники для омских дорог

Судя по кадрам со страницы Шелеста в соцсетях, в распоряжение Управления дорожного хозяйства и благоустройства города поступили машины белорусского производства. Среди них — самосвал «МаЗ», погрузчик «Амкодор» модели «352С», тракторы «Беларус» с различным навесным оборудованием, в том числе и шнекороторами для уборки снега. Показаны мобильные катки «Вектор», по всей видимости, власти намерены вплотную заняться тротуарами и дорогами частного сектора в 2025 году.
Также угадываются автогидроподъемники на базе «ГАЗель».
«Сумма, выделенная из городского бюджета на столь значимую покупку, составила 260 миллионов рублей. Надеюсь, что с поддержкой главы региона Виталия Павловича Хоценко нам удастся получить еще 150 миллионов рублей из областной казны. Эти деньги также планируется направить на обновление парка УДХБ», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Глава города отметил, что машины в ближайшее время встанут в рабочий строй к закупленной ранее технике и приступят к содержанию городских дорог.