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Мэр Шелест показал новую партию белорусской техники для омских дорог

В пятницу, 17 января 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест принял участие в торжественной приемке 43 единиц новой дорожной техники из 53, запланированных к приобретению в текущем году.

Судя по кадрам со страницы Шелеста в соцсетях, в распоряжение Управления дорожного хозяйства и благоустройства города поступили машины белорусского производства. Среди них — самосвал «МаЗ», погрузчик «Амкодор» модели «352С», тракторы «Беларус» с различным навесным оборудованием, в том числе и шнекороторами для уборки снега. Показаны мобильные катки «Вектор», по всей видимости, власти намерены вплотную заняться тротуарами и дорогами частного сектора в 2025 году.

Также угадываются автогидроподъемники на базе «ГАЗель».

«Сумма, выделенная из городского бюджета на столь значимую покупку, составила 260 миллионов рублей. Надеюсь, что с поддержкой главы региона Виталия Павловича Хоценко нам удастся получить еще 150 миллионов рублей из областной казны. Эти деньги также планируется направить на обновление парка УДХБ», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Глава города отметил, что машины в ближайшее время встанут в рабочий строй к закупленной ранее технике и приступят к содержанию городских дорог.

ЖКХ