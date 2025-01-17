В список улиц, подлежащих ремонту вошли: Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Веры Пановой, Киргизская и Грисенко. Кроме того, работы будут проводиться на проспекте Сельмаш.
По словам Симкова, список улиц в настоящее время находится на согласовании в министерстве транспорта региона.
Семь улиц Ростова преобразятся в 2025 году
В Первомайском районе донской столицы в текущем году планируют отремонтировать дорожное полотно на семи улицах. Об этом сообщает «АиФ-Ростов» со ссылкой на заместителя замглавы горадминистрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Симкова.
В список улиц, подлежащих ремонту вошли: Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Веры Пановой, Киргизская и Грисенко. Кроме того, работы будут проводиться на проспекте Сельмаш.