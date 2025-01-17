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Семь улиц Ростова преобразятся в 2025 году

В Первомайском районе донской столицы в текущем году планируют отремонтировать дорожное полотно на семи улицах. Об этом сообщает «АиФ-Ростов» со ссылкой на заместителя замглавы горадминистрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Симкова.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

В список улиц, подлежащих ремонту вошли: Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Веры Пановой, Киргизская и Грисенко. Кроме того, работы будут проводиться на проспекте Сельмаш.

По словам Симкова, список улиц в настоящее время находится на согласовании в министерстве транспорта региона.