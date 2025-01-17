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Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Узбекские и египетские бизнесмены обсудили перспективы реализации новых инвестиционных проектов в Узбекистане. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

При содействии посольства Узбекистана были организованы переговоры между главным исполнительным директором египетской инвестиционно-консалтинговой компании «Sabbour» Умаром Саббуром и финансовым директором компании «B.Invest Group» в Узбекистане Отабеком Худойбергановым.

В ходе беседы представителям египетской компании рассказали об экономических реформах, реализованных в Узбекистане за последние годы, а также возможностях, созданных для предпринимателей.

Особое внимание египетская сторона уделила возможностям строительства туристических комплексов, оказания услуг населению, строительства современных жилых домов в горных районах Узбекистана.

По итогам переговоров стороны договорились организовать в следующем месяце визит главы компании «Sabbour» в Ташкент и обсудить его участие в перспективных инвестиционных проектах.

Для справки: инвестиционно-консалтинговая компания «Sabbour» создана в 1996 году и в настоящее время участвует во многих проектах в сфере недвижимости, строительства современных жилых районов в Египте, а также в Испании, ОАЭ и Греции.

экономика
туризм и отдых