Египетская компания хочет построить туристические комплексы в горных районах Узбекистана

При содействии посольства Узбекистана были организованы переговоры между главным исполнительным директором египетской инвестиционно-консалтинговой компании «Sabbour» Умаром Саббуром и финансовым директором компании «B.Invest Group» в Узбекистане Отабеком Худойбергановым.
В ходе беседы представителям египетской компании рассказали об экономических реформах, реализованных в Узбекистане за последние годы, а также возможностях, созданных для предпринимателей.
Особое внимание египетская сторона уделила возможностям строительства туристических комплексов, оказания услуг населению, строительства современных жилых домов в горных районах Узбекистана.
По итогам переговоров стороны договорились организовать в следующем месяце визит главы компании «Sabbour» в Ташкент и обсудить его участие в перспективных инвестиционных проектах.
Для справки: инвестиционно-консалтинговая компания «Sabbour» создана в 1996 году и в настоящее время участвует во многих проектах в сфере недвижимости, строительства современных жилых районов в Египте, а также в Испании, ОАЭ и Греции.