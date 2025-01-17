Доллар подорожал на Br0,0033 — его курс составил Br3,4751 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0096 и составил Br4,7448 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0158 и составил Br3,3667 за 100 российских рублей.
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали на торгах 17 января. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0033 — его курс составил Br3,4751 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0096 и составил Br4,7448 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0158 и составил Br3,3667 за 100 российских рублей.