В Соцфонде объяснили новую схему расчёта единого пособия

Если в расчетном периоде есть несколько месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы (89 760 ₽ / 12 x количество месяцев работы). Если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчётного периода, то лимит не применяется.