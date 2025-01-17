В Соцфонде объяснили новую схему расчёта единого пособия

Значит, при обращении за пособием в этом году минимальный доход каждого взрослого в семье должен быть минимум 89 760 ₽ за расчётный период в 12 месяцев.
Новое правило также касается самозанятых граждан.
Если в расчетном периоде есть несколько месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы (89 760 ₽ / 12 x количество месяцев работы). Если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчётного периода, то лимит не применяется.
На жителей новых регионов правило минимального дохода не распространяется, пояснили в Соцфонде.
Единое пособие — ежемесячная выплата для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Для его назначения получатели должны соответствовать оценке нуждаемости.
Предыдущие правила назначения пособия на детей изменялись с июня 2024.