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В Соцфонде объяснили новую схему расчёта единого пособия

Для назначения единого пособия доход каждого трудоспособного члена семьи (от 18 лет) должен быть не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда за год. С нового года общероссийский размер МРОТ равен 22 440 ₽.

Источник: Башинформ

Значит, при обращении за пособием в этом году минимальный доход каждого взрослого в семье должен быть минимум 89 760 ₽ за расчётный период в 12 месяцев.

Новое правило также касается самозанятых граждан.

Если в расчетном периоде есть несколько месяцев, попадающих под правило нулевого дохода, то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам работы (89 760 ₽ / 12 x количество месяцев работы). Если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчётного периода, то лимит не применяется.

На жителей новых регионов правило минимального дохода не распространяется, пояснили в Соцфонде.

Единое пособие — ежемесячная выплата для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Для его назначения получатели должны соответствовать оценке нуждаемости.

Предыдущие правила назначения пособия на детей изменялись с июня 2024.

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