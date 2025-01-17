«Молдовагаз» рассказал о размере долга перед «Газпромом»

«Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед “Газпромом”. По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов», — заявил Чебан в четверг журналистам.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.