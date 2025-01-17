100 рынков модернизируют в Казахстане в 2025 году — Минторговли

На них должны быть парковки и аппараты для онлайн-платежей, а торговые места — соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, напомнили в ведомстве.
Согласно Дорожной карте, модернизация пройдет:
- В Астане — на 7 рынках;
- Алматы — 10;
- Шымкенте — 4;
- В Абайской, Жамбылской, ВКО, Костанайской областях — 3;
- Акмолинской — 1.
- Алматинской — 10;
- Атырауской и Кызылординской областях — 4;
- Актюбинской и Улытауской областях — 2;
- Жетысуской и Павлодарской областях — 6;
- Мангистауской и Карагандинской областях — 5;
- Туркестанской области — 8.
Самый крупный проект в Западно-Казахстанской области — здесь планируют обновить сразу 14 рынков.
С 2026 года владельцы рынков, не соответствующих новому формату, будут привлекать к ответственности.