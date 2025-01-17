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100 рынков модернизируют в Казахстане в 2025 году — Минторговли

АЛМАТЫ, 17 янв— Sputnik. 100 рынков модернизируют в Казахстане в 2025 году, сообщили в Минторговли.

Источник: Sputnik.kz

На них должны быть парковки и аппараты для онлайн-платежей, а торговые места — соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности, напомнили в ведомстве.

Согласно Дорожной карте, модернизация пройдет:

  • В Астане — на 7 рынках;
  • Алматы — 10;
  • Шымкенте — 4;
  • В Абайской, Жамбылской, ВКО, Костанайской областях — 3;
  • Акмолинской — 1.
  • Алматинской — 10;
  • Атырауской и Кызылординской областях — 4;
  • Актюбинской и Улытауской областях — 2;
  • Жетысуской и Павлодарской областях — 6;
  • Мангистауской и Карагандинской областях — 5;
  • Туркестанской области — 8.

Самый крупный проект в Западно-Казахстанской области — здесь планируют обновить сразу 14 рынков.

С 2026 года владельцы рынков, не соответствующих новому формату, будут привлекать к ответственности.

экономика
торговля