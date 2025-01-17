Минусы снижения базовой ставки в Казахстане озвучил глава Нацбанка

«Было очень жаркое обсуждение в Комитете по денежно-кредитной политике Национального банка. Там один человек — один голос. И все высказывают свое мнение очень открыто. У нас было много “ястребов” и они, наверное, преобладали в этот раз. “Ястребы” — это те, кто за более жесткую денежно-кредитную политику, то есть ставку поднимать. А “голуби” — это те, кто за то, чтобы ее снижать. В этот раз “голубей” вообще не было. То есть ни один член комитета не задумался сказать о том, что ставку надо снижать».