Россия отменила запрет на ввоз томатов из Казахстана

«По итогам анализа материалов, проведенного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) совместно с ФГБУ “ВНИИКР” (Всероссийский центр карантина растений), а также переговоров с представителями КГИ при АПК (Комитет государственной инспекции), с 16 января “Россельхознадзор” отменил временные ограничения на ввоз в РФ томатов 36 тепличных комплексов РК».