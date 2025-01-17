Казахстан назвали трендовым направлением для ценителей осознанного туризма

Forbes Italia выделяет открытие прямого авиасообщения между Казахстаном и Миланом (аэропорт Мальпенса) в июне 2023 года как значимый шаг, способствующий увеличению туристических потоков. Дополнительным преимуществом называют разнообразие национальной кухни, которая дополняет аутентичный туристический опыт.
По данным Всемирной туристской организации, в 2025 году международный туризм вырастет на 9,7%. Туристы все чаще выбирают экологичные и менее популярные направления, чтобы избежать массовости и получить уникальные впечатления.
Согласно Forbes Italia, ключевыми трендами туризма 2025 годастанут:
- Астротуризм — наблюдение за звездным небом в удаленных и чистых от светового загрязнения местах.
- Микроприключения — короткие и насыщенные поездки.
- Регенеративный и устойчивый туризм — путешествия, поддерживающие экологию и культуру регионов.
- Виртуальные путешествия — использование иммерсивных технологий для создания уникального опыта.
Казахстан ранее был отмечен и другими известными изданиями. Так, Lonely Planet включил страну в список лучших направлений для путешествий 2025 года, а CNN Travel отметил Алматы среди самых привлекательных городов года.