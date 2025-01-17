«Страдают от политики собственных правительств». Премьер Головченко заявил об интересе бизнеса Запада в сотрудничестве с Беларусью

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал о том, когда возобновиться сотрудничество Беларуси с Западом, передает БелТА.
В частности, глава белорусского правительства отметил существующий интерес в возобновлении сотрудничества Беларуси с Западом. При этом, по его словам, больше всего в этом плане страдает западный бизнес.
— Интерес есть. Особенно со стороны тех бизнес-кругов, которые страдают от политики своих собственных правительств во имя каких-то непонятных и мифических ценностей, — прокомментировал он.
При этом Головченко отметил, что Минск к происходящему относится абсолютно спокойно. И сказал, когда взаимодействие восстановится.
— Я уверен, что рано или поздно сотрудничество возобновится, — сказал он.
Также глава Совмина заметил, что ему хотелось бы скорейшего возобновления сотрудничества, так как, чем раньше это произойдет, «тем меньше пострадают все вовлеченные стороны».
Насчет возобновления полноценного сотрудничества с Западом Головченко не стал давать точных прогнозов, но отметил, что это в большей степени зависит не от Беларуси. Но также напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко не единожды заявлял, что Минск готовы реанимировать или возобновить полноценное сотрудничество с Западом в любой момент.
— Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике — пусть это будет так, — указал премьер при этом.
Резюмируя, Головченко добавил также, что торговый оборот с Евросоюзом и Западом в целом есть. В том числе, это торговля по позициям не из сферы санкционного воздействия, а также «идеи и реэкспорт по другим каналам». Здесь же глава правительства добавил, что европейский бизнес заинтересован в работе с Беларусью.
— Мы неоднократно получали конкретные предложения по работе. Там, где это для нас выгодно и возможно, мы это реализуем, — заключил премьер-министр.
Еще глава Минобразования сказал, какие студенты будут первыми заселяться в общежития.