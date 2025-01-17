«Страдают от политики собственных правительств». Премьер Головченко заявил об интересе бизнеса Запада в сотрудничестве с Беларусью

Резюмируя, Головченко добавил также, что торговый оборот с Евросоюзом и Западом в целом есть. В том числе, это торговля по позициям не из сферы санкционного воздействия, а также «идеи и реэкспорт по другим каналам». Здесь же глава правительства добавил, что европейский бизнес заинтересован в работе с Беларусью.