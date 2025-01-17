В 2025 году в Узбекистане трудоустроят свыше 5 млн и выведут из бедности 1,5 млн человек

«Всего в 2025 году в 6 472 махаллях будут реализованы проекты по новым подходам, что позволит вывести из бедности 210 тысяч человек. Особое внимание будут уделять отдаленным селам с особо сложными условиями. В них Ассоциация махаллей Узбекистана будет принимать меры по поддержке трудовой деятельности малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.