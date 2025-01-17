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Начинается строительство станций метро «Яхтенная» и «Зоопарк» в Петербурге

Начинаются работы по возведению новых станций метро «Яхтенная» и «Зоопарк» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству города Игорь Креславский в рамках пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, отметил портал «Строительный Петербург».

Источник: РИА "Новости"

На «Яхтенной» уже завершено 70% сооружения форшахты. Параллельно проводится вынос инженерных сетей теплоснабжения за пределы строительной зоны. Для обеспечения рабочих условий организуется городок на 500 человек, его строительство также продолжается.

На станции «Зоопарк» ведутся подготовительные и земляные работы. Особое внимание уделяется разработке проекта разностороннего строительства и организации работ с учетом транспортной ситуации на Комендантском проспекте. Это позволит сохранить необходимую пропускную способность автодороги во время возведения объекта.

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