Начинается строительство станций метро «Яхтенная» и «Зоопарк» в Петербурге

Начинаются работы по возведению новых станций метро «Яхтенная» и «Зоопарк» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству города Игорь Креславский в рамках пресс-конференции, прошедшей в ТАСС, отметил портал «Строительный Петербург».