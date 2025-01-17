«Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости

«Белгоспищепром» предложил вывести белорусские сладости из-под ценового регулирования, пишет БелТА.
Так, глава «Белгоспищепрома» Олег Жидков, сказал о предложении вывести товарную группу «кондитерские изделия» белорусского производства из-под действия постановления Совмина (№ 713 от 29 декабря 2023-го).
В частности, поставщикам хотят предоставить право самостоятельно ежемесячно повышать отпускные цены более чем на 0,3%.
Еще в «Белгоспищепроме» рассказали, что в 2024-м производители концерна произвели свыше 36 тысяч тонн сладостей. В том числе импортозамещающие шоколад, конфеты, вафли, батончики, халву.
Тем временем ГТК сообщил, что Литва отказалась от запрета на въезд автомобилей на белорусских номерах.
А премьер Головченко сказал, когда возобновиться сотрудничество Беларуси с Западом: «Страдают от политики собственных правительств».