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«Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости

Цену белорусских сладостей предложили вывести из ценового регулирования Совмина.

Источник: Комсомольская правда

«Белгоспищепром» предложил вывести белорусские сладости из-под ценового регулирования, пишет БелТА.

Так, глава «Белгоспищепрома» Олег Жидков, сказал о предложении вывести товарную группу «кондитерские изделия» белорусского производства из-под действия постановления Совмина (№ 713 от 29 декабря 2023-го).

В частности, поставщикам хотят предоставить право самостоятельно ежемесячно повышать отпускные цены более чем на 0,3%.

Еще в «Белгоспищепроме» рассказали, что в 2024-м производители концерна произвели свыше 36 тысяч тонн сладостей. В том числе импортозамещающие шоколад, конфеты, вафли, батончики, халву.

Тем временем ГТК сообщил, что Литва отказалась от запрета на въезд автомобилей на белорусских номерах.

А премьер Головченко сказал, когда возобновиться сотрудничество Беларуси с Западом: «Страдают от политики собственных правительств».